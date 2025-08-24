Golf - Al Campionato Nazionale Pulcini il portacolori dell’Ugolino sale sul podio, dopo aver accarezzato la vittoria. Terreni centra un bronzo di spessore

Ottima prestazione per Edoardo Terreni (nella foto), giovane promessa del Golf Ugolino, che ha conquistato il terzo posto al Campionato Nazionale Pulcini andato in scena a Cervinia. Dopo una gara solida e regolare, Edoardo si è trovato in testa sul tee di partenza dell’ultima buca, ma uno sfortunato triplo bogey lo ha privato della vittoria, costringendolo ad accontentarsi della medaglia di bronzo. Nonostante l’epilogo amaro, il bilancio resta estremamente positivo: Terreni ha chiuso i tre giorni di gara con eccellenti punteggi (72 nel primo round, 71 nel secondo e ancora 72 nel terzo) confermando il suo talento e la sua crescita costante.

I campionati Italiani giovanili di golf hanno visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia. Anche i giovani golfisti toscani e fiorentini si sono messi in evidenza, con risultati altalenanti ma comunque promettenti per il futuro del movimento regionale. Nel Campionato Baby, disputato ad Asiago, molto bene Emilio Berti del Golf Cosmopolitan, che ha conquistato un brillante 6° posto. A seguire, il livornese Gregorio Colombi ha chiuso in 36ª posizione, mentre Filippo Falvo del Golf Ugolino si è classificato 48°. In campo femminile, buona prova per Sofia Ungureanu (Golf Ugolino), nona.

F. Que.