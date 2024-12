Golf. Al Riviera brilla Arduini

Campionati sociali al Golf Riviera. Per quanto riguarda la gara individuale, nella categoria lorda successo per Francesco Arduini con 72 colpi, dopo un avvincente testa a testa con il favorito Davide Zarotti. In prima categoria successo per Alex Cantarini (69), in seconda ha prevalso Giorgio Attala, mentre in terza ha prevalso Maurizio Pelini (69). Il campionato sociale di doppio è andato in scena con formula greensome. Francesco Arduini ha vinto in coppia con Nicoletta Michelini dopo aver terminato le 18 buche da campionato in 76 colpi. Nella categoria netta successo per Giorgio Attala e Angelo Balducci (67) mentre Giorgio Carpani e Nicoletta Ricci sono risultati la miglior coppia mista con 72.

Andrea Ronchi