Golf. Al Riviera Hilaj-Castaldi vincono i Caraibi

Dopo una settimana di stop forzato causa maltempo, i golfisti sono tornati in campo al Riviera Golf per un intero fine settimana di appuntamenti agonistici. Il via sabato 13 gennaio con il Winter Challenge di Ticket to Paradise, torneo che qualifica i migliori per un viaggio ai Caraibi. La gara, con formula a coppie, è stata vinta da Aleksander Hilaj e Leonardo Castaldi con 67 colpi. Nella categoria netta Valerio Succi e Giulio Bertuccini (44) hanno preceduto Alberto Ferretti e Giovanni Forlano (43) mentre Claudio Orciani e Guido Pianosi (42) hanno completato il podio. Domenica il Bretagna Tour ha fatto tappa al golf di San Giovanni in Marignano. Alfredo Sangiorgi ha vinto con 77 colpi aggiudicandosi anche il pass per la finale nazionale al Golf Ca’ degli Ulivi. Con lui Orietta Barocci (36), Domenico Di Martino (45) e Giovanni Forlano (47) che si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Claudio Orciani (34), Stefano Kofler (40) e Nevio Giovannini (39).

Andrea Ronchi