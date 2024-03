Golf. Al Santo Stefano ha vinto Poppi

Il mese di marzo ha segnato l’avvio dell’attività agonistica al Golf Santo Stefano dove, sabato 2, si è svolto il Santo Stefano Road to Austria.

Ha vinto Michele Poppi con 79 colpi. Tommy Svensson (38) e Cesare Poppi (37) sono stati i migliori nelle categorie nette mentre Roberto Valentini (34) il miglior senior.

Domenica i giocatori sono scesi nuovamente in campo per la Tuscany Dream Winter Cup. Ha vinto Giorgio Ferrari con 74 colpi. In prima categoria Andrea Artioli (34) ha preceduto Federico Lina, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche così come ha fatto in seconda Vanni Pivetti (38) su Salvatore Comentale. Miglior lady Monica Minelli (39).

Al Matilde Golf domenica 3 marzo Lorenzo Montanari ha vinto l’Alce Nero Cup con 79 colpi. Pietro Ganzerla (35), Valerio Zotto (39) e Francesco Vinciguerra (37) si sono imposti nelle categorie nette mentre Marco Frattini (36) è stato il miglior senior.

Andrea Ronchi