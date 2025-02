GOLF. Albini e Cipriani, un sabato top

La pioggia ha concesso una tregua nel secondo fine settimana di febbraio e i golfisti pratesi ne hanno approfittato per prendere parte alle gare in calendario al Golf Club Le Pavoniere. Sabato 8 infatti era in programma il Winter Trophy, andato in scena con formula Louisiana a coppie. Nicola Albini e Stefano Cipriani hanno vinto grazie a un giro in 68 colpi, ben quattro meno del par del campo. Nella categoria netta successo a Riccardo Bagni e Costanza Alessandri (43), due habitué dei podi. Alle loro spalle, a un solo colpo, ben cinque coppie. Il giorno seguente oltre 80 giocatori hanno animato la tappa del Voucher and Travel Tuscany Taste. Ha vinto un super Alessio Faggi con 71 colpi. In prima categoria Manuela Baldi (37) ha preceduto Alfredo Falvo (35), in seconda Matteo Pietrolati (41) ha lasciato a due lunghezze Stefano Preziosi, mentre in terza Ferdinando Lisandrelli (40) ha avuto la meglio su Matteo Bettacchi (37). Costanza Alessandri (31) è stata la miglior lady completando così l’en plein del fine settimana.

Andrea Ronchi