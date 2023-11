Golf. All’Adriatic di Cervia il trofeo va a Perini

Sabato scorso il circuito Club Med Trophy ha aperto l’attività agonistica del weekend all’Adriatic Golf di Cervia. Fabio Perini ha vinto con 76 colpi. In prima categoria successo per Marco Bussinello (39) e in seconda per Davide Moretti; in terza Mauro Alessandrini (37) ha avuto la meglio su Francesco Casciello, a pari punti, al termine di un testa a testa. Premi speciali a Elena Fornari (33), miglior lady, e Fabrizio Muccioli (36), senior. Domenica Stefano Mattiolo ha vinto con 84 colpi il Villani Winter Challenge. In prima ha vinto Gabriele Conti (32). In seconda e terza vincitori e vinti staccati di un solo colpo: in seconda Fiorenzo Maioli (34) ha superato Davide Zanchini (33); in terza primo Costantino Galleri (36). Annalisa Bertozzi (31) è stata la miglior lady, Andrea Cottignola (34), il senior.

