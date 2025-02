Golf. Arduini e Pietanesi non deludono e si impongono al Riviera

Il circuito Ocean’s Cup ha fatto tappa al Golf Riviera portando con sé una buona dose di divertimento grazie alla formula Louisiana a coppie. Francesco Arduini e Federico Pietanesi hanno tenuto fede al pronostico che li vedeva tra i favoriti al via vincendo con 68 colpi. I due hanno staccato il pass per la semifinale nazionale. Vi prenderanno parte anche Antonio Muzi con Pietro Tinelli (44), vincitori della categoria netta, e Alberto Bianchi con Nicoletta Michelini (41), miglior coppia mista. Il giorno seguente il Royal Air Maroc Trophy ha premiato i migliori con l’accesso alla finale nazionale di Albarella. La gara è stata limitata alla distanza di nove buche a causa del maltempo. Guido Giunta ha vinto pareggiando il percorso in 36 colpi. Alfredo Sangiorgi (32), Giorgio Carpani (21) e Giuseppe Polisi (17) si sono imposti nelle tre categorie precedendo rispettivamente Enrico Bernabé (32), Alberto Ubertini (22) e Silvia Fogli (18).

Andrea Ronchi