Golf. Arno vince a Usmate. Vista sugli States

Domenica scorsa la tappa del circuito World Amateur Golf Challenge al Golf Brianza. Oltre 60 giocatori in gara, in palio anche la maglia Azzurra ai prossimi mondiali amateur negli States. Federico Arno ha vinto con 77 colpi. In prima categoria Andrea Prestini ha vinto su Gianluca Capra, così come ha fatto in seconda Fausto Vimercati su Valentino Colombo. In terza Fabio Lomazzi irraggiungibile per Cristina Schiatti. Premi speciali a Sabrina Grandi, miglior lady, e Salvatore Bellomo, senior.

Andrea Ronchi