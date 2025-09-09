Golf. Autosalone Cavour Golf Cup. In via Gramicia vince Incocciati

Domenica sui green del Cus Ferrara si è disputata la terza edizione dell’Autosalone Cavour Golf Cup, gara individuale su 18 buche stableford, suddivisa in quattro categorie e valida per il Campionato Sociale Score d’Oro.

Oltre 80 giocatori hanno preso parte all’evento, confermando il prestigio della competizione e rinnovando il legame con lo storico sponsor Autosalone Cavour. Il meteo ha regalato una splendida giornata di sole, che ha permesso lo svolgimento della manifestazione in condizioni ideali.

Nonostante il caldo estivo che ha messo a dura prova il manto erboso, il campo si è presentato in ottime condizioni, offrendo ai partecipanti un terreno di gioco all’altezza dell’occasione. La gara ha visto ottimi risultati, celebrati al rientro in clubhouse, a conclusione di una giornata di sport e convivialità. La spunta, con il miglior risultato lordo, bissando il successo dello scorso anno, Valerio Incocciati con 36 punti lordi (par del campo). Di seguito i risultati dei vincitori nelle varie categorie:

1° CATEGORIA 1° lordo: Valerio Incocciati Cus Ferrara 36 1° netto: Alexander Villani Cus Ferrara 39 2° netto: Andrea Borghi Rovigolf 35

2° CATEGORIA 1° netto: Massimo Rossi Cus Ferrara 41 2° netto: Paolo Marzolla Cus Ferrara 41

3° CATEGORIA 1° netto: Pierluigi Castriota Cus Ferrara 42 2° netto: Riccardo Righetti Rubiera 41

4° CATEGORIA 1° netto: Mirko Leopardi Cus Ferrara 44 1° ladies: Lorenza Negrello Cus Ferrara 40 1° seniores: Marco Zaccarini Cus Ferrara 38

Importante appuntamento domenica 14 settembre con la 3^ edizione del challenge “Luca Martufi Golf School” diventato ormai un must nel calendario gare del CUS Ferrara (nella foto il gruppo dei premiati dell’Autosalone Cavour Golf Cup).