Golf. Bissoli-Marzocchini si impongono all’Autostile Cup

Al Matilde Golf è andata in scena l’Autostile Cup. La gara, in formula Louisiana a coppie, ha visto imporsi Andrea Bissoli e Matteo Marzocchini che hanno completato le 18 buche in 72 colpi, i medesimi del par. Nella categoria netta Tommaso e Luca Spattini (52) hanno preceduto Gianluca Cavazzini e Giacomino Bertoni (48).

Stefano Mattiolo ha vinto la Meliconi Cup con un giro in 81 colpi. Giovanni Baroni (33), Fabrizio Maccari (35), Luciana Piacenti (40) e Alessandra Davoli (33) si sono imposti nelle 4 categorie nette. Nella Matilde Young, ottime prove di Marco Risi (24), Tommaso Magnani (22) e Lorenzo Vacirca (21).

Andrea Ronchi