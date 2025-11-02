Golf. Bosco è profeta in patria al trofeo di San Giovanni

Dopo la gara delle Valli e il Campionato Sociale, anche l’ultimo fine settimana di ottobre ha regalato grande golf al Riviera. In programma il Trofeo Città di San Giovanni in Marignano, gara federale disputata sulla distanza di 36 buche. 80 giocatori da Emilia Romagna e Toscana hanno raggiunto il circolo Romagnolo sfidandosi nelle due giornate di competizione. Il percorso si è presentato in ottime condizioni.

Michele Bosco è stato profeta in patria. Il fortissimo golfista del Riviera Golf ha disputato una gara in testa sin dalle prime battute. Nel primo giro ha preso il comando con 66 colpi, ben quattro meno del par. Domenica non si è limitato a controllare gli avversari ma ha ancora battuto il campo con 68 colpi e, grazie al totale di 134, ha vinto la gara. Alle sue spalle il compagno di club Riccardo Caputo, staccato di cinque lunghezze, mentre ha completato il podio Antonio Fornari (142) del Golf Torrenova.

Nella categoria Giorgio Costanzelli (135) del Cus Ferrara ha preceduto di un solo punto Matteo Mazzotti da Cervia. Nella categoria femminile la ligure Martina Magini (152) del Golf Arenzano ha superato di misura la torinese Matilde Andreozzi del Royal Park I Roveri. Premio netto a Gaia Minelle (135) dal Golf Padova.

Andrea Ronchi