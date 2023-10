Golf. Bosco profeta in patria

Il Riviera Golf è stato palcoscenico del Campionato interregionale Emilia Romagna – Marche, gara federale giocata sulla distanza di 36 buche che ha portato al circolo di San Giovanni in Marignano oltre 90 tra i più forti giocatori delle due regioni. Michele Bosco è stato profeta in patria e ha mantenuto fede al pronostico che lo vedeva tra i favoriti al via. Preso il comando al termine del primo giro, completato in 67 colpi, tre meglio del par del percorso, non si è limitato a controllare ma ha proseguito con il suo gioco preciso ed efficace anche nella seconda giornata completata in 69 colpi. Con il totale di 136, -4 sul campo, ha staccato la coppia dei giocatori di Cervia Michele Mazzotti (71 – 71) e Luigi D’Amico (70 – 72), che hanno chiuso in par (142). Nella categoria femminile successo a Martina Fiorini. La giocatrice del Golf Le Fonti ha preso il comando nel primo giro con 71 colpi ed è stata abile a limitare gli errori nella seconda giornata, conclusa con 74, risultata fatale a Maria Vittoria Chiaffi che era con lei appaiata al comando. I 145 colpi le hanno permesso di lasciare a quattro lunghezze Carolina Fiorini e Paola Palumbo, che l’hanno seguita sul podio.

Andrea Ronchi