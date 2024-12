Golf. Brilla Nardella con 80 colpi

Il fine settimana che ha segnato il cambio del mese all’Adriatic Golf è stato vissuto all’insegna del divertimento. Sabato la gara degli avanzi ha visto scendere in campo i giocatori in squadre da quattro. Guido Bertoni, Gianfranco Zanchini, Mauro Bocchini e Isa Domina sono stati i migliori assoluti con 71 colpi, i medesimi del par del percorso. Nella categoria netta Elia Accarrino, Giorgio Cusinato, Stefano Biserni e Christian Pierini (53) hanno preceduto la squadra composta da Roberto Sacchetti, Fiorenzo Maioli, Giuseppe Maiocchi e Patrizio Zamagna (50). Dicembre è iniziato con la gara Divin Porcello. Andrea Nardella ha vinto con 80 colpi me le nove buche di rientro un solo colpo sopra il par. Nella categoria netta testa a testa con i primi tre giocatori a pari merito e premiati per la classifica delle ultime buche: successo a Matteo Ricci (34) seguito da Riccardo Rusticali (34) e Stefano Schiavo (34).

Andrea Ronchi