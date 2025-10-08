Golf. ’Cains Moore Golf Trophy’, sul green del Cus Filippo Maggi davanti a tutti

Domenica si è disputato sui green del Cus Ferrara il Cains Moore Golf Trophy, gara individuale Stableford suddivisa in tre categorie.

La pioggia intensa delle prime ore del mattino ha costretto il comitato di gara a posticipare le partenze di un’ora e mezza e a riorganizzare gli orari in seguito ad alcune defezioni dovute al maltempo. La competizione è iniziata regolarmente alle ore 10 e si è conclusa con la cerimonia di premiazione alle 18.

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, il campo ha risposto ottimamente, permettendo il regolare svolgimento della manifestazione, impreziosita come sempre dai numerosi premi offerti dallo storico sponsor Cains Moore. Il trofeo assoluto è stato conquistato da Filippo Maggi (CUS Ferrara) con un eccellente risultato di 34 punti lordi, pari a +2 sul par del campo. In Prima Categoria, vittoria per Manolo Bressan con 36 punti netti, seguito da Mauro Magnanini (Cus Ferrara) con 35.

In Seconda Categoria dominio cussino con Pierpaolo Tomasi (42 punti) e Mauro Padovani (41). In Terza Categoria, successo per Omar El Idrissi (Golf Club Monteveglio) con 45 punti, davanti ad Alessandro Bolognesi, secondo con 41.

Il prossimo appuntamento al Cus Ferrara Golf è fissato per domenica 12 ottobre con il Terzo Trofeo RE/MAX Dna, gara individuale Stableford su quattro categorie.