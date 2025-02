Golf. Carboni trionfa con 76 colpi. Badi e Parasca miglior coppia

Il circuito Podio Sport Argenti Tour è passato sabato 22 febbraio al Golf Bellosguardo Vinci. Ha vinto Enrico Carboni con 76 colpi. Stefano Marianelli (35) ha superato di misura Gerard Egan in prima categoria. In seconda Giacomo Giovanelli (36) ha superato di un colpo Marco Campioni. In terza Mara Verdiani (38) si è imposta lasciando a distanza siderale Claudio Salvadori. Il giorno seguente a Montelupo spazio al divertimento nel MC Tour fortwo, gara a coppie. Giovanni Badi e Maria Parasca hanno vinto con 68 colpi.

Andrea Ronchi