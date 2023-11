Golf. Carlo Martini vince al Royal La Bagnaia. Giro in 81 colpi

Il Royal Golf La Bagnaia sta confermando, settimana dopo settimana, di aver meritato pienamente il premio quale miglior campo d’Italia. Anche per la gara Voucher and Travel Tuscany Taste i giocatori, giunti da tutta la regione, hanno trovato un percorso in condizioni perfette. Carlo Martini del Golf Valdichiana ha vinto la gara con un giro in 81 colpi. In prima categoria Paolo Rossi (34) del Golf Casentino ha superato di misura il fiorentino Andrea Trapani al termine di un avvicente testa a testa all’ultimo colpo. In seconda e terza categoria hanno prevalso i giocatori di casa. In seconda Francesco Siliberto (38) ha ottenuto la vittoria seguito da Soo Yoon Chul (35), turista in visita a Siena. In terza Emiddio Baldi (40) ha consegnato il miglior score netto di giornata contro il quale nulla ha potuto Adriano Veldorale di Quarrata, fermatosi a quota 38.

Andrea Ronchi