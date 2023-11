Golf. Casali e Amati migliori lady nella Louisiana di San Martino

Il divertimento è stato protagonista al Rimini Verucchio Golf Club nella Louisiana di San Martino, giocata con formula a coppie. Filippo Ronconi e Eddy Sierra hanno vinto con 67 colpi. Nella categoria netta Marco Calderoni e Stefano Brandina (65) hanno superato di misura Davide Semprini e Valter Vendemini mentre Domenica Casali e Antonella Amati (68) sono state le migliori lady (nella foto).

Al Golf Riviera Gianmarco Alberti ha vinto il Club Med Trophy con 74 colpi e staccando il pass per la finale nazionale a Salsomaggiore. Con lui anche Simone Angelini Mattei (37), Alessandro Lappi (40) e Elmehdi Contaki (38) che si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Francesco Arduini (37), Marco Alberti (37) e Roberto Ippoliti (37). Accede alla finale femminile al Riva Toscana Orietta Barocci, miglior lady con 34. Poi i giocatori sono scesi nuovamente in campo per il Grande Slam by Onliuan Golf. Massimo Luccaroni ha vinto con 78 colpi. In prima categoria Martin Panzavolta (39) ha preceduto Lamberto Pecci (37) mentre in seconda Fabio Gori (41) ha avuto la meglio su Alfredo Masiero (39).

Andrea Ronchi