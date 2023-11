Golf. Casalunga, Varoli una vittoria che vale doppio. Sorride Macchelli al Molino del Pero

Nel weekend del 12 novembre il percorso del Golf Casalunga è tornato alla totale accessibilità dopo l’alluvione che aveva causato la rottura dell’argine del torrente Idice e il relativo allagamento. Il fango è stato rimosso, il campo ripristinato, ma la mancanza dell’argine non ancora ricreato pende come una spada di Damocle sul percorso di Castenaso. La gara Ds Store Bologna è stato un successo di presenze e gioco. Stefano Varoli ha vinto con 75 colpi. Gianluca Baldi (36), Francesco Gambineri (35) e Giovanni Matteuzzi (36) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Michele Lorenzani (33), Antonio Moio (33) e Elena Cevolani (34).

Al Molino del Pero Daniele Macchelli ha vinto con 72 colpi la gara finale del Challenge d’Autunno. Riccardo Calzoni (36), Giorgio Zini (43) e Fabrizio Borelli (35) si sono imposti nelle categorie nette. Il Cains Moore Golf Trophy, grande classico del calendario del golf Bologna, ha fatto tappa al circolo di Monte San Pietro domenica. Piergiorgio Cesari ha vinto con 74 colpi. In prima categoria Mauro Spisani (35) ha avuto la meglio su Stefano Beltrami al termine di un avvincente testa a testa con i due appaiati nel punteggio finale e divisi dal parziale delle ultime buche. Stesso epilogo in seconda categoria tra Gian Marco Gregori (38), vincitore seguito da Mauro Cavallini. In terza Caterina Coppari (42) ha avuto la meglio su Grazia Collina (36).

Andrea Ronchi