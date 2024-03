GOLF. Chiti batte tutti. Vittoria con 39 colpi

L’attività agonistica di marzo al Golf Montelupo è iniziata in forma ridotta. Sabato, infatti, la pioggia che è iniziata a cadere ha costretto gli organizzatori della tappa dell’Apart Revolution Tour prima a sospendere la gara, poi a terminarla tenendo conto di risultati realizzati sulle prime 9 buche del percorso, quelle completate da tutti. Matteo Chiti, socio del vicino Golf Bellosguardo, ha vinto con 36 colpi, 2 oltre il par del percorso rosso. La vittoria è arrivata dopo un testa a testa col giocatore di casa Luciano Matteucci (a pari punti ma penalizzato dal peggior parziale nelle ultime buche) che è risultato il migliore in prima categoria netta con 19 punti. Alle sue spalle il compagno di circolo Chris Small (17). In seconda categoria Gabriele Brotini (17) del Golf Bellosguardo, ha superato di misura Stefano Salutini di Montelupo. In terza Nada Ginetti (18) ha avuto la meglio su Valerio Franchi, del Bellosguardo, a apri punti. Premi speciali a Maria Parasca (14) e Alessandro Ducceschi (16), entrambi di Montelupo, miglior lady e senior.

Andrea Ronchi