Golf. Christian e Riccardo. Carbognin danno spettacolo a Monte San Pietro

Il Ferragosto non ha limitato l’agonismo nei golf club. Formule a squadre nei tre circoli della provincia. Al Golf Bologna Christian e Riccardo Carbognin, padre e figlio, sono stati i migliori della Louisiana di Ferragosto. I due bolognesi hanno terminato le 18 buche da campionato in 68 colpi, quattro meno del par. Nella categoria netta Daniele Viticchi ed Enrico Tordiglione (43) hanno superato di misura Marco Franceschini e Simona Ragazzi. Hanno completato il podio Stefano Dal Fiume e Silvano Pasi (41). Miglior coppia mista Monica Landoni e Gianni Pallotti (41), senior Massimo Morselli e Tiziano Pacetti (40). A Monzuno Fabrizio Chiappelli e Antonella Paselli hanno vinto la gara Ferragosto al Molino del Pero con 25 punti. Hanno preceduto Andrea Antonelli con Simona Giorgini e Daniele Armenti Ruggeri con Lilio Spiniuc, appaiati a 21 punti. Al Casalunga squadre da tre giocatori nella Louisiana di Ferragosto, giocata sulla distanza di nove buche. Il team di Lampronti, Fortini e Galli ha vinto con 31 colpi mentre quello composto da Matteuzzi, Mingardi e Minafra (27) si è imposto nella categoria netta.

Andrea Ronchi