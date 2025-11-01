Golf, circolo alisei. Benedetti, De Prete, Lucetti e Giannoni trionfano al trofeo "Berlucchi-Franciacorta»

Sul magnifico percorso verde del circolo Alisei di Pietrasanta si è disputato il Trofeo “Guido Berlucchi - Franciacorta 61“, una delle gare più attese della stagione golfistica versiliese. La formula Louisiana a 4 giocatori su 18 buche Medal ha regalato divertimento, gioco di squadra e una sana competizione, in un clima di grande sportività. Questi i vincitori: 1ª squadra classificata nel "Lordo" con 47 colpi quella composta da Giampiero Benedetti, Raffaele De Prete, Angelo Lucetti e Riccardo Giannoni; 1ª squadra nel "Netto" con 43 colpi quella di Mauro Giaccherini, Alessandro Lari, Marco Marianelli e Massimiliano Bachi; 2ª squadra nel "Netto" con 44 colpi quella di Paul Cropper, Andrea Lucarini, Alberto ’Tatanka’ Dollini e Roberto Cinquini.

Protagonista e partner dell’evento è stata la prestigiosa cantina Guido Berlucchi, simbolo dell’eccellenza italiana e pioniera del Franciacorta Docg, che con la linea “61” celebra l’anno di nascita del primo spumante metodo classico della Franciacorta. Un connubio perfetto tra stile, qualità e passione: tutti valori che si rispecchiano anche nel mondo del golf. Il circolo Alisei, ancora una volta, ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando la sua capacità di proporre gare sempre appassionanti e ben organizzate. Ottima la regia organizzativa della direttrice Manola Neri. E il ringraziamento del circolo va al socio Riccardo Ferrari che con entusiasmo e professionalità ha curato l’evento nei minimi dettagli. È stata un’altra splendida giornata di sport, convivialità e amicizia, nel segno del golf agli Alisei di Pietrasanta.