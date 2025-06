Golf club argentario. La ’Rolex Pro Am’ come antipasto degli Open d’Italia: lo spettacolo è iniziato

Ieri la Rolex Pro Am, tradizionale appuntamento degli eventi del Dp World Tour, ha fatto da prologo all’82° Open d’Italia. Venticinque le squadre, ognuna composta da un professionista e tre dilettanti, che sono scese in campo al Golf Argentario testando il percorso palcoscenico, a partire da oggi, della kermesse golfistica. Lo spagnolo Jorge Campillo, 39enne spagnolo con all’attivo tre titoli sul Dp Tour, ha condotto il proprio team al successo con il punteggio di -30. Con lui gli amateur Gian Luca Baldini, Fabio Ustignani e Simone Santovito. Alle loro spalle il connazionale Rafa Cabrera Bello, con Mirco Caretti, Giovanni Dosso e Rocco Forte a due lunghezze. Ha completato il podio la squadra capitanata da Filippo Celli con Diego Antonelli, Nicolò Vicini e Mauro Botticelli (-24). A metà classifica il team del vicecapitano di Ryder Cup Nicolas Colsaerts che ha giocato con i rappresentanti degli atleti paralimpici Andrea Plachesi, Vittorio Cascino e il golfista non vedente Alessandro Fava. La giornata è stata perfetta per ’prendere le misure’ del 18 buche. L’attenzione dei giocatori è stata minata dalla bellezza della laguna di Orbetello e il Monte Argentario che offrono un panorama di straordinaria bellezza. Oggi via alla gara dalle 7.30. Tra gli azzurri in campo Renato Paratore, Guido Migliozzi e Andrea Pavan giocheranno il primo colpo dalle 8.20 ogni 10 minuti. Per vedere in azione Francesco Laporta bisognerà attendere le 13.20 e, subito dopo, via per Edoardo Molinari.

Andrea Ronchi