Golf Club Garfagnana: successo per il torneo "Porta un amico" con Friodis Italia

Al Golf Club Garfagnana di località Braccicorti di Pontecosi, in Comune di Pieve Fosciana, si è disputato l’annuale torneo aperto a tutti, ossia il "Porta un amico", sponsorizzato dall’azienda Friodis Italia di Pescaglia, in cui i partecipanti hanno potuto provare questo sport, in amicizia e spensieratezza, scendendo direttamente in campo affiancati da un giocatore esperto, gareggiando in formula "Louisiana" a coppie su 12 buche, invece delle consuete 18.

"Il concetto portante delle gare con formula “Louisiana” – spiega l’esperto Stefano Dini – è che l’unione fa la forza, nel senso che ogni colpo viene eseguito due volte: ogni giocatore, infatti, effettua il suo colpo e, per il colpo successivo, si sceglie la palla migliore, in genere quella più vicina alla buca, ma non sempre a causa di diverse variabili che fanno parte del gioco stesso ed entrambi la giocano da quel punto; e così via fino alla conclusione del giro convenzionale. Anche se il meteo non è stato dei migliori nei giorni di gara, l’affluenza dei principianti è stata molto buona e le coppie si sono date battaglia, come detto, in amicizia. Ma si sa che, quando si tratta di una gara, qualsiasi essa sia, c’è una parte competitiva in ognuno di noi che esce sempre fuori. E, infatti, sia i giocatori esperti che gli “amici” non si sono risparmiati e si sono impegnati al massimo per riuscire a conquistare la vetta della classifica".

Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la coppia formata dall’esperto Gino Battaglini, vicepresidente del circolo, affiancato per l’occasione da Fabrizio Tardelli, con l’ottimo risultato di 28 punti. Una vittoria di misura, questa, in quanto la seconda coppia classificata, formata da Lorenzo Nardini e da Marco Campoli, è arrivata ad un solo punto dai vincitori, consegnando uno score di 27 punti. In terza posizione troviamo la coppia formata da Andrea Angelini e Sara Magera, con il punteggio di 24.

Il presidente Rodolfo Lombardi ha ringraziato lo sponsor e tutti i partecipanti all’evento, nella speranza che si siano divertiti e che tornino presto a frequentare il campo del Golf Garfagnana e ha dato appuntamento alla quinta prova del campionato sociale 2025, trofeo "Dimore toscane".

Dino Magistrelli