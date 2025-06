Golf Club Garfagnana: Tecnofreight Golf Challenge verso la finale internazionale

Al Golf Club Garfagnana di Braccicorti di Pontecosi (Pieve Fosciana) è stato disputato il trofeo "Tecnofreight Golf Challenge", gara a coppie con in palio, per i vincitori delle categorie, la finale nazionale, a marzo 2026, al Croara Country Club di Piacenza per i vincitori del "lordo" e al Golf Salsomaggiore Terme di Parma per i vincitori del "netto". Da qui i vincitori delle finali avranno in premio l’accesso alla finale internazionale, in Spagna in Costa Blanca.

La classifica "Lordo" è stata dominata dalla coppia formata da Alessandro Berti e Antonio Casaroli che, con il netto punteggio di 43 punti (-7), hanno sbaragliato la concorrenza, imponendosi di ben +6 su Moreno e Stefano Dini, fermatisi a 37 punti (-1).

Ottimi i risultati anche nella classifica "Netto" dove ha prevalso la coppia formata da Mario Morganti e Luca Nardini, con l’eccellente risultato di 41 punti (-5); anche la seconda coppia classificata, formata da Luca Tonini e Francesco Adami, ha consegnato l’ottimo score di 41 punti (-5); ma Morganti e Nardini hanno ottenuto la vittoria grazie ad un miglior punteggio sulle seconde nove buche; sul gradino più basso del podio si sono classificati Moreno e Stefano Dini con il punteggio di 39 punti (-3).

Il presidente Rodolfo Lombardi ha ringraziato lo sponsor e tutti i partecipanti del trofeo e ha dato appuntamento alla prossima gara di circuito nazionale "Gadget Golf Trophy Portugal Race": in palio, per i vincitori delle varie categorie, l’accesso alla finale di novembre, al Garda Hotel San Vigilio Golf di Pozzolengo, sul Lago di Garda. Poi i vincitori di questa finale avranno accesso alla finale internazionale che si disputerà in Portogallo.

Dino Magistrelli