Golf club le Fonti. Cavina firma una doppietta. Bene Gianantoni,. Caruso e Giacobbi

In una giornata davvero speciale, quella di Ferragosto la gara Artigiani della Birra ha aperto l’attività agonistica al Golf Club Le Fonti. Riccardo Cavina (nella foto) e Marco Gianantoni hanno vinto grazie a un giro in 71 colpi, uno meno del par del campo.

Il giorno seguente Riccardo Cavina si è confermato imponendosi nel The Challenge by Blu Vacanze, gara giocata con formula individuale. Il forte giocatore del team agonistico del circolo ha completato le 18 buche da campionato in 68 colpi, quattro meno del par destinato ai professionisti. In prima categoria Alessandro Caruso (38) ha avuto la meglio su Filippo Battocchi, a pari punti, ma con un peggior parziale nelle ultime buche.

In seconda Giacomo Giacobbi (37) ha superato di misura Assunta Gagliardi mentre in terza Matteo Sinigaglia (42) è stato irraggiungibile per il bravo Vincenzo Di Giacomo (40).

Domenica il Golf Up Trophy ha completato il trittico di appuntamenti. Ancora una vittoria con giro sotto il par, questa volta di Marco Ciani che ha riportato uno score di 69 colpi. Valerio Tasselli (39), Luca Grassilli (39) e Annalisa Nanni (40) si sono imposti nelle categorie nette.

Andrea Ronchi