Golf club le fonti. Circuito Rotary,. Andalò e Pasotti ok

Il Golf Le Fonti e il circuito Rotary. La toscana Costanza Alessandri vince con 79 colpi e stacca il pass per l’epilogo del circuito a Lisbona. In prima categoria l’argentano Davide Peverati (40) supera Luca Spadacci (38) da Valdichiana ed Ettore Burani (37) da Matilde di Canossa. Nell’avvincente testa a testa in seconda categoria il giocatore di casa Renato Andalò (39) supera di misura Pierluigi Trespi, del Golf Ticino, mentre Giovanni Pasotti (36), del Le Fonti, completa il podio. Domenica secondo Trofeo Essse Caffè. Giuliano Caroli vince con 73 colpi. Simone Santini (38) e Massimo Marinelli (39) si impongono nelle due categorie nette.

Andrea Ronchi