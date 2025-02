Golf Club Le Fonti. Fabbri è più forte anche del maltempo

Una sola giornata di gare, causa maltempo al Golf Club Le Fonti. La World Amateur Golf Challenge 2025 ha richiamato oltre 50 giocatori che, incuranti delle condizioni del terreno e la minaccia di pioggia, hanno preso il via per raccogliere punti nel ranking che decreterà quanti rappresenteranno l’Italia nel campionato mondiale amateur negli Stati Uniti. Alberto Fabbri è autore di una prestazione super completando le 18 buche da campionato in 73 colpi, uno oltre il par.

Nonostante il suo handicap di gioco 7 il golfista castellano completa le prime nove in par, 36 colpi come previsto per i professionisti, commettendo un solo errore nelle buche di rientro. In prima categoria netta Pietro Ganzerla (71) precede Fabrizio Bellocchio (74) mentre Fabio Menati (76) completa il podio. In seconda Marco Gianantoni (72) ha la meglio su Alberto Benassati, a pari punti, grazie al miglior parziale nelle ultime buche. Terzo posto a Giacomo Giacobbi (73). In terza categoria Cinzia D’Alessandro (65) lasciaRoberto Gambarota a 5 lunghezze e Lidia Diotallevi a 6.

Andrea Ronchi