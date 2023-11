Golf club le fonti. La firma di Ciani sul trofeo Alce Nero

Sabato la One Cashmere Golf Cup ha aperto il fine settimana del Golf Club Le Fonti. Alessandro Varoli ha vinto grazie a un giro in 76 colpi. In prima categoria Pasquale Nudo (37) ha superato Federico Bosco (34) e Fabrizio Bellocchio (33). Molto combattuta la seconda categoria con tre giocatori appaiati a 35 punti e il ricorso al parziale delle ultime buche per determinare la graduatoria. Mauro Berti ha avuto la meglio su Vito Barone e Andrea Sermenghi. In terza Paolo Baravelli (41) ha superato Fabio Sandri (39) e Maria Serena Cabras (36).

Domenica i giocatori sono scesi in campo per il 1° Trofeo Alce Nero. Uno strepitoso Marco Ciani ha sbaragliato la concorrenza battendo avversari e par del percorso grazie a 18 buche completate in 71 colpi. Andrea Galli (36) ha avuto la meglio su Alessandro Ruggeri, a pari punti, in prima categoria, così come in seconda Assunta Gagliardi nei confronti di Andrea Marangoni. In terza Enea Barnabé (41) ha ottenuto la vittoria lasciando Sabrina Minelli a quattro lunghezze.

Andrea Ronchi