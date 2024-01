Golf club ’le fonti’. Ottima prova di Battocchi e Deri. In evidenza anche Vetricini e Perini

Dopo lo stop per maltempo, sabato, al Golf Club Le Fonti, Ocean’s Cup, circuito che avrà il proprio epilogo con la finale internazionale al Golf Oitavos Dune di Lisbona. In finale nazionale Paolo Vetricini e Fabio Perini, vincitori con 74 colpi. Nella categoria netta ottima prova di Filippo Battocchi e Riccardo Deri (41) che superano di misura Antonella Fantuzzi e Giulia Tessarin (40) premiate quali miglior coppia lady. Il giorno seguente il World Amateur Golf Challenge fa tappa al circolo di Castel San Pietro dando il via al lungo periodo di qualifica per la selezione dei giocatori in campo con la maglia Azzurra nel campionato mondiale dilettanti. Lamberto Fianli vince la gara con 75 colpi mentre Michele Brunori (70), Carlo De Antoniis (64) e Luca Bucci (66) si impongono nelle tre categorie nette.

Andrea Ronchi