Golf club Le fonti. Pacenza e Falconi sono i migliori

Al Golf Club Le Fonti, il memorial Marco Parenti. La gara permette ai giocatori di scegliere tra due distanze. In quella su 9 buche Alessio Pacenza (20) precede Pietro Paolo Checchia (17). In quella tradizionale, vittoria per Carlo Peschiera che completa il giro in 80 colpi. In prima categoria Romeo Falconi (34) supera di misura Fabio Menati (33). In seconda giornata memorabile per Alessandro Ziron realizza il miglior punteggio netto assoluto,41. Irraggiungibile per Giulia Tessarin. In terza Maria Serena Cabras (40) vince il testa a testa con Umberto Riccianziato. Antonella Fantuzzi (32) è la miglior lady.

Andrea Ronchi