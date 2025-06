Golf Club Zolino: la Happy Gilmore Cup rivoluziona il golf con un evento show

Il golf del futuro sarà veloce, divertente e smart. Al Golf Club Zolino il domani è già presente e va in scena con la Happy Gilmore Cup. Non una semplice gara di golf bensì un evento show di alcuni tra i più forti giocatori italiani, ma anche la possibilità per provare gratuitamente a tirare i primi colpi. Al campo di via Maria Zanotti, 22 a Imola alle 18,30 si aprono i cancelli dando accesso alle piazzole e l’attrezzatura a disposizione. Giocatori esperti e maestri saranno a disposizione dei neofiti a fianco di alcuni tra i più forti golfisti azzurri intenti nei colpi di riscaldamento: da Giovanni Dassù e Antonio Martino (professionista dell’Academy del Golf Club Le Fonti), a Matteo Manini, imolese e in orbita nazionale, Federico Finali, che con Manini compete ai campionati nazionali a squadre, e Riccardo Cavina, giocatore di interesse nazionale con qualche apparizione sull’Alps Tour. Alle 19,30 il via della gara in formato smart show.

Nove squadre composte da quattro giocatori si sfideranno in alcune challenge: due sfide al simulatore (longest drive e foursome) e due sul campo pitch&putt di Zolino. La formula match play garantirà adrenalina e divertimento. Alle 20 lo show si arricchirà di intrattenimento dj set e gusto, con l’apertura dello stand gastronomico che si protrarrà sino alle 22.

"Giocando a golf da tanto tempo ci siamo accorti di come servisse un evento aggregante e coinvolgente – raccontano gli organizzatori Davide Santandrea e Mattia Carletti – alla Happy Gilmore Cup si potrà passare una serata con amici in un ambiente che farà sentire a proprio agio anche chi non gioca a golf con food corner, angolo cocktail con barman e dj set che farà ballare tutti".

Andrea Ronchi