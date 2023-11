Golf. Coppa San Marino, Danzi vince la gara. In prima categoria la spunta Bartoletti

Jewels & Wine Golf Trophy al Golf Riviera. La gara è stata giocata con divertente formula louisiana a coppie. Cristiano Giorgetti e Nicoletta Michelini hanno vinto grazie a un giro in 68 colpi, due meglio del par previsto per i professionisti. Nella categoria netta successo per Matteo Garofoli e Matteo Marchetti (47) mentre premi speciali a Giorgio Carpani con Nicoletta Ricci (44), miglior coppia mista, e Renato Gaudimonte con Tonino Ruscelli (42), migliori senior. Poi giocatori in campo nella Coppa San Marino. Emanuele Danzi, giocatore del Riviera, ha vinto la gara con 72 colpi mentre i giocatori di San Marino hanno quasi completamente monopolizzato i podi, ad eccezione di Ivan Trolio, vincitore in seconda categoria con 38. In prima Gabriele Bartoletti (66, nella foto) ha preceduto Bianca Maria Gardini (69) mentre in seconda Renzo Raschi ha terminato a un puto da Trolio. Premi speciali a Aisha Nouioui (39), miglior lady, Sampad Bartoletti Stella (39), junior ed Ezio Bollini (37), senior. Al Golf Rimini Verucchio Francesco Sclafani ed Enrica Bussolati (47) hanno vinto il Trofeo d’Autunno precedendo Roberto Rossi e Danilo Ronchi (46).

