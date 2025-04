Golf e benessere psicofisico: successo per il progetto Prisma all'Università di Ferrara

In questa prima metà del mese di aprile sui green del Cus Ferrara, si sono svolti tre appuntamenti, dedicati al benessere psicofisico attraverso la pratica del golf, dedicati agli studenti dell’Università di Ferrara. Questi momenti erano inseriti nell’ambito del progetto Prisma (Promuovere Risorse Individuali e Sociali nel Mondo Accademico), realizzato con l’obiettivo appunto di promuovere il benessere psicologico di studentesse e studenti universitari e contrastare e sensibilizzare l’intera comunità accademica verso il fenomeno sempre più diffuso delle dipendenze patologiche. L’iniziativa, tenutesi presso il campo pratica del centro universitario di via Gramicia e guidata dai maestri federali del Cus Ferrara, ha registrato un’ottima partecipazione, con studenti provenienti da diverse facoltà (in particolare Economia e Medicina e Chirurgia) con una forte presenza internazionale. Anche diversi docenti hanno deciso di scendere sul green, condividendo con entusiasmo l’esperienza con gli studenti. A concludere il ciclo di lezioni, una simpatica “garetta” sul putting green, tra sorrisi, spirito sportivo, serenità e, forse, la nascita di qualche nuova passione per uno sport ancora poco diffuso, ma capace di affascinare per tecnica, eleganza e contatto con la natura. Un’occasione preziosa per promuovere il benessere, l’inclusione e la scoperta di nuove discipline nel contesto universitario.