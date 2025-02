Golf. Filippo Maggi riconfermato nel consiglio federale

È con grande soddisfazione che il Cus Ferrara Golf annuncia la riconferma di Filippo Maggi come rappresentante degli atleti dilettanti nel comitato regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Golf (FIG). La sua elezione arriva in un momento significativo per il golf italiano, in contemporanea a quella del nuovo presidente, Ettore Ghinelli, che ha assunto la guida del comitato con l’obiettivo di portare innovazione e nuovi stimoli al movimento.

Filippo Maggi, trentaquattro anni, avvocato, apprezzato atleta e figura di riferimento nel panorama golfistico dilettantistico, ha dichiarato: "Sono onorato della riconferma e continuerò con ancora maggiore passione e impegno questo importante incarico. Il golf è una disciplina che amo profondamente sin da piccolo; mi ha dato grandi soddisfazioni come giocatore e poter contribuire alla crescita del golf in Emilia Romagna e al benessere dei miei colleghi atleti, mi dà una grande motivazione".

A supporto di questa riconferma, Luca Martufi, direttore del Cus Ferrara Golf, ha commentato: "Filippo è sempre stato un punto di riferimento per noi, sia come atleta che come rappresentante. La sua passione e dedizione al golf sono un esempio per tutti. Siamo certi che continuerà a svolgere il suo ruolo con la stessa determinazione che lo ha contraddistinto fino ad oggi".

Nella foto, Filippo Maggi con il neo presidente regionale Ettore Ghinelli.