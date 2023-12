Golf. Grande gara agli Alisei. Dalle Luche-Simi al top

Una splendida giornata di sole ha accompagnato la terza tappa di “Facciamo 12 con Toscana.golf” agli Alisei Golf & Country Club di Pietrasanta, il terzo circolo della regione per numero di tesserati nel 2022.

Sono stati ben 44 i partecipanti alla gara organizzata dal circolo versiliese sul percorso di 6 buche (1 par 4 e 5 par 3) divertente e curato. Il migliore in campo è stato Luigi Dalle Luche, autore di ben 23 punti "lordi" che equivalgono a +1 sul par del campo (38 colpi su 12 buche) e premiato con una confezione di Bois 1920 Profumo di Firenze, che ha messo in palio il premio per il primo "lordo" ed ha omaggiato con un gadget tutte le golfiste iscritte alla gara. A valorizzare ancora di più l’iniziativa del circuito su 12 buche è arrivata la vittoria di una delle giovani promesse di Alisei, il “brevetto” Tommaso Simi. L’allievo 11enne del maestro Marcello Sanscritto si è imposto nel "netto" di Prima categoria con 26 punti, gli stessi ottenuti da Stefano Monticini che ha avuto però uno score peggiore nelle seconde 6 buche. In Seconda categoria c’è stato un altro successo di un giovane degli Alisei: Iacopo Poli, che ha totalizzato ben 30 punti ed ha staccato Angelo Lucetti, un altro ex calciatore “convertito” al golf, secondo a 24. È stato poi assegnato pure il premio alla prima lady: Claudia Genovesi, coi suoi 22 punti. Tutti e cinque questi bei premi sono stati offerti dallo sponsor PiùMe.