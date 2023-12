Golf: i risultati. Capparotto e Cuomo, coppia da applausi

Tris di appuntamenti al Golf Club nel lungo ponte dell’Immacolata. Le gare hanno preso il via venerdì con la Coppa Podio Sport, gara giocata con formula a coppie. Federico Capparotto e Riccardo Cuomo hanno vinto grazie a un giro in 73 colpi. Nella categoria netta Piero Prezzi e Claudio Minghelli, in ottima forma, hanno preceduto di misura Maurizio Livesi e Cirillo Raffaele mentre Lamberto Menegatti e Stefania Matteuzzi. Sabato i giocatori sono scesi nuovamente in campo per la Winter Cup vinta dal modenese Federico Capparotto con 75 colpi. Michele de Vito Piscicelli e Guido Monti si sono imposti nelle categorie nette precedendo Fabrizio Magni e Stefano Mega.

Enrico Sandrolini è stato il migliore tra gli junior mentre Emanuele Scalambra tra i senior. Domenica oltre 80 giocatori sono scesi in campo nella Louisiana degli auguri. Paolo Messina, Roberta De Stefano, Stefano Pasini e Anna Migliorini si sono imposti per un solo colpo su Brando Fiori, Rocco Fiori, Riccardo Carbognin e Caterina Busi mentre hanno completato il podio Alessandro Polito, Cristian Tedeschi, Ugo Turchetti e Pier Luigi Ariatti.