Golf: i risultati del lungo weekend di gare al club Le Fonti. Applausi anche per Fontanelli e Mondanelli. Fabbri e Piacquadio, coppia imbattibile

Il lungo fine settimana dell’Immacolata si è aperto venerdì 8 dicembre con The 24° Birthday, gara giocata con formula a coppie. Hanno vinto Matteo Fabbri e Roberto Piacquadio, abili nel completare le 18 buche da campionato in 67 colpi.

Nella categoria netta Pierangelo Bassi e Alessandro Briccoli Sforza (42) hanno preceduto Alberto Mondanelli con Pierluigi Petrillo (40).

Il giorno seguente i giocatori sono scesi in campo per contendersi la vittoria e il pass per la finale nazionale del Tucano Race to Scotland, anticamera di quella internazionale al Gleneagles Golf Club Pga Course.

È riuscito nell’impresa, vincendo la gara con 83 colpi, Paolo Fontanelli del Golf Bellosguardo Vinci. Con lui i vincitori di categoria Filippo Battocchi (34), Cristiano Pellegrini (41) e Fabio Sandri (41).

Domenica Alberto Mondanelli ha completato un fine settimana da protagonista imponendosi nella tappa del Club Med Trophy grazie a un giro in 80 colpi. La gara, che dà punti preziosi per il ranking che premierà i migliori con la finale a Marbella, ha avuto Alessio Perazzini (37), Giulia Tessarin (37) e Fabio Sandri (39) tra i protagonisti con le vittorie nelle categorie nette.

Alle loro spalle rispettivamente Fabrizio Bellocchio (32), Cristiano Pellegrini (34) e Fabio Boni (35).

