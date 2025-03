Golf. Il campionato d’inverno

Al Golf Club Garfagnana di Braccicorti di Pontecosi, in Comune di Pieve Fosciana, si è stata disputata la quarta prova del campionato d’inverno sponsorizzato da Jolly Giochi di Lucca e Legendario. Nella classifica "Lordo" a vincere con l’ottimo risultato di 44 colpi (+8), è stato Alessandro Berti che si è aggiudicato la vittoria per un solo colpo di vantaggio sul secondo classificato Mario Morganti.

Nella classifica "Netto" si è imposto Giacomo Mari, con l’eccellente risultato di 35 colpi (-1), mentre, in seconda posizione, si è piazzato Claudio Storai, con l’identico risultato di 35 colpi (-1) del primo classificato, ma con un punteggio peggiore sulle ultime 6 buche. Nella classifica "Seniores" ha prevalso su tutti Thomas Kupfer, con il risultato di 37 colpi (+1).

Continua il trofeo itinerante "Palla di Neve" che, dopo 7 delle 10 gare previste, vede in testa "X-Man", capitanata da Mario Morganti, con un solo punto di vantaggio sui secondi in classifica, ossia la squadra "Spritz Team" capitanata da Stefano Toni. Al terzo posto in classifica i "Birdie Team" capitanati da Alessandro Berti.

Dino Magistrelli