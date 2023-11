GolF: il campionato sociale di doppio al Bologna. Pagani e Sassoli de Bianchi al top

Il sesto campionato sociale di doppio al Golf Club Bologna ha visto 120 giocatori al via. La gara è stata intitolata alla memoria di Bruno Ghezzo. Nardo Pagani e Achille Sassoli de Bianchi (71) hanno la meglio su Riccardo Cuomo e Bianca Maurizi. In prima categoria netta vittoria per Marco Franceschini e Paolo Aquili Paolo (66). In seconda categoria i migliori sono Paolo Biagini e Federico Caselli (27) mentre nella categoria netta Raffaele Cirillo e Stefano Campagna (42) precedono Michele Mora con Osvaldo Gandolfo (40) mentre Fabio Colli ed Enea Savini (39) completano il podio. In terza categoria successo a Valentina Quatroccolo e Ugo Turchetti (20). Premi netti a Caterina Busi e Francesca Fiori davanti a Luca Scomazzon e Monia Aquili e Bruna Bertini con Roberta De Stefano, tutti appaiati a 40 punti. Nel trofeo Gd vince Federico Capparotto, mentre Michela Gazziero, Marco Coppari e Gian Paolo Cappelli si aggiudicano i premi netti di categoria.

Andrea Ronchi