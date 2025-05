Golf: il club ha ripreso l’attività. A Monte San Pietro il trofeo Ies Edison con Sollevanti e Livesi al top. Armani e Saragò esaltano Castenaso

A Castenaso è arrivata una delle notizie più belle per i golfisti bolognesi.

Il Golf Castenaso ha ripreso la propria attività dopo i lavori di ripristino che hanno fatto seguito all’alluvione di ottobre. La Greensome di Santa Sofia va in scena con formula a coppie e vinta da Marco Armani e Maria Saragò con 37 colpi. Nella categoria netta Maurizio Tumminelli e Francesca Profazio (22) superano di misura Maria Vittoria Baravelli e Roberto Mingardi. Al Golf Bologna il fine settimana si è aperto con l’International School of Bologna Golf Cup. Uno strepitoso Luca Zucchini batte gli avversari completando le 18 buche da campionato in 71 colpi, uno meglio del par. In prima categoria Nicola Lauria (38) precede Gianluca Fabbri (37) e Stefano Beltrami (35), in seconda Michele Mora (40) vince seguito da Fabio Ceroni (39) e Stefano Campagna (36), mentre in terza successo per Luciano Zanetti (41) irraggiungibile per Massimo Fuzzi e Alessandro Risi, appaiati a quota 39. Il giorno seguente Roberto Sollevanti e Maurizio Livesi (70) si impongono nel trofeo Ies Edison.

Nella categoria netta Lamberto Menegatti e Massimo Morselli (44) hanno la meglio su Jacopo Schiassi e Luca Danielli, a pari punti. Roberto Perrino e Stefano Vagelli (70) sono i migliori tra i clienti Edison.

Andrea Ronchi