Golf, il primo Masters alle porte: al Par 3 Contest in campo giocatori e famiglie

Roma, 9 aprile 2024 – Il golf si appresta a vivere il primo major della stagione: il Masters Tournament. Come ogni anno la gara sarà anticipata dal “Par 3 Contest”, uno show e una festa allo stesso tempo a cui prendono parte i concorrenti, con i loro familiari, campioni del passato non competitivi e con il pubblico altrettanto protagonista. È la gara che nessuno vorrebbe vincere perché nelle 61 edizioni precedenti coloro che hanno alzato il trofeo non hanno poi indossato quattro giorni dopo la “Green Jacket”, destino toccato lo scorso anno anche a Tom Hoge.

Tradizione negativa, ma con uno spiraglio: infatti alcuni sono comunque riusciti ad andare a segno in anni diversi. L’evento ha anche un altro lato spettacolare: le numerose “hole in one”. Nel 2023 ne sono state realizzate cinque (record nel 2016 con nove) che hanno portato il totale a 99.

L’Augusta National - Il percorso dell’Augusta National sorge in quella che era la Fruitlands Nurseries. Bobby Jones la visitò verso la fine del 1930 e ne rimase affascinato. Osservando la vegetazione lussureggiante e l’andamento del terreno dal luogo ove oggi c’è il putting green, esclamò: "E’ l’ideale. Questo terreno è rimasto abbandonato per tanti anni soltanto perché aspettava che qualcuno venisse a costruirci sopra un campo da golf".

La tenuta apparteneva originariamente agli indigeni, poi ne divenne ultimo proprietario il Commodoro Perry Stoltz, che voleva costruirci un grande albergo sull’esempio di quello che aveva a Miami Beach e aveva pensato anche di abbattere la vecchia casa coloniale. Così non fu. Uno dei peggiori uragani della storia si abbatté sulla Florida distruggendo l’hotel di Stoltz che fu costretto a dichiarare bancarotta. Così la Fruitlands Nurseries, con tutte le sue stupende piante, fu acquistata da Jones, che affidò il progetto del percorso ad Alister Mackenzie, un medico scozzese che aveva abbandonato la professione per dedicarsi a tempo pieno alla costruzione dei campi da golf, facendo lasciare al suo posto la casa coloniale.

L’Augusta National è un gioiello la cui parte più famosa è l’Amen Corner, trio di buche composto da White Dogwood (11ª), Golden Bell (12ª) e Azalea (13ª). E’ stato Herbert Warren Wind, nel 1958 su Sports Illustrated, a dare tale nome alla parte del tracciato dove molto spesso si decide il Masters.

Masters Tournament, dove vederlo

Il Masters Tournament andrà in onda su Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW ai seguenti orari. Mercoledì 10 aprile “Par 3 Contest”: dalle ore 21 in poi. Giovedì 11 aprile e venerdì 12, dalle ore 18 alle ore 20,30 e dalle ore 21 alle ore 1,30; sabato 13, dalle ore 14 alle ore 20,45 e dalle ore 21 alle ore 1; domenica 14, dalle ore 14,30 alle ore 18 e dalle ore 20 alle ore 1,30. In onda “Studio Golf” l’11 e il 13 aprile alle ore 20,45 e il 12 alle ore 20,30.