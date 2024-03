Golf. Il tandem Di Lorenzi-Casali vince la Ocean’s Cup

La Ocean’s Cup ha aperto l’attività agonistica del mese di marzo del Golf Riviera sabato 2. Il divertimento si è unito all’agonismo grazie alla formula Louisiana a coppie. Davide Di Lorenzi e Elia Casali si sono imposti con 65 colpi, cinque meno del par del percorso. Nella categoria netta Alessandro Ziron e Riccardo Sabbatani hanno prevalso sulle quattro coppie appaiate a quota 43 punti grazie al miglior parziale delle ultime buche. Alle loro spalle Francesco Arduini e Federico Pietanesi mentre Guido Pianosi e Claudio Orciani hanno completato il podio. Diego Emanuele Danzi ha vinto la gara con 69 colpi. In prima categoria Davide Zarotti (38) ha avuto la meglio su Stefano Palmieri, a pari punti, in seconda dominio di Giorgio Carpani (43) seguito da Alberto Ubertini (36) mentre in terza Giovanni Ciuffoli (34) ha preceduto Cardinali.

Andrea Ronchi