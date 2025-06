Golf, il torneo del Club Parco di Firenze. Premio città di Firenze. Emozioni fino alla fine

Grande successo per la XXIV edizione del "Gran Premio Città di Firenze". Al Golf Club Parco di Firenze si sono registrati 60 iscritti sul tee di partenza. La gara è stata avvincente e diversi giocatori hanno ottenuto ottimi risultati rendendo incerto il risultato finale fino all’ultimo. La gara ha poi avuto un epilogo emozionante dopo le 18 buche regolamentari con i play off buca per buca, nel quale si sono affrontati Marco Morelli primo lordo, Francesco Erbitano primo di Prima categoria, Andrea Simoni primo di Seconda categoria e Fabrizio Risaliti primo di T erza categoria. Sfida finale fra i quattro contendenti ricca di spettacolo e tensione che ha reso ancora più affascinante e incerto l’epilogo.

Alla fine la vittoria l’ha conquistata Marco Morelli che, con 13 colpi, si è aggiudicato il titolo con un colpo di vantaggio sui suoi avversari. La gara sulle 18 buche ha visto anche altri premiati: oltre al primo lordo Marco Morelli, in Prima categoria si è imposto Francesco Erbitano con 40, seguito da Giancarlo Giovannini con 39 colpi. In Seconda Andrea Simoni con un bel 44 ha staccato il suo inseguitore Marco Sebastiano Bradi che si è fermato a 39. La T erza è stata vinta da Fabrizio Risaliti con 45, davanti a Giancarlo Pelatti con 41. Premi speciali per la giovanissima Tessa Palombo prima lady e Antonio Milanesi primo senior. Riconoscimento a David Zannoni.

Presenti alle premiazioni il governatore della Toscana Eugenio Giani, il presidente del Circolo Golf Parco di Firenze Giuliano Bagnoli, il presidente del Consorzio Golfimpresa e del golf Molino del Pero Arturo Filippini, Luca Zangheri in rappresentanza di Bmw Brandini, main sponsor dell’evento, che hanno consegnato il prestigioso Marzocco a Marco Morelli e agli altri premiati. Infine brindisi e festa per tutti.

Francesco Querusti