Golf - Il trofeo "Fratelli Rossi". Pieroni mette tutti in riga

Al Golf Club Garfagnana di Braccicorti di Pontecosi di Pieve Fosciana si è disputato il trofeo "Fratelli Rossi" di Barga. Nella classifica "Lordo" ha prevalso Federico Pieroni che ha battuto – a parità di punteggio, grazie ad un miglior risultato sulle seconde nove buche – , Michael Salotti, entrambi con l’ottimo score di 33 punti.

Nel "Netto" di Prima categoria ad aggiudicarsi la vittoria è stato Fabio Romei, con 33 punti; in seconda posizione Thomas Kupfer con 31 punti. In Seconda categoria "Netto" vittoria per Fabrizio Lucchesi che, grazie all’eccellente score di 38 punti, ha sbaragliato la concorrenza, distanziando di ben cinque punti il secondo classificato, Luca Farinelli, al rientro dopo qualche anno di pausa, a 33 punti.

Nella "Seniores" ha vinto Massimo Salotti, con l’ottimo risultato di 37 punti. Ha vinto, invece il nearest to the pin alla buca 16 Luca Nardini con 2,48 metri.

Il presidente Rodolfo Lombardi ha ringraziato lo sponsor e tutti i partecipanti e ha dato appuntamento alla biennale Garfagnana Ryder Cup. A sfidarsi nel Circolo garfagnino sono le due squadre denominate Romani e Apuani in onore delle lotte per la supremazia della Garfagnana ai tempi dell’impero romano. Le due squadre, capitanate da Emanuel Valori per i Romani e Federico Pieroni per i Apuani, saranno formate da 12 giocatori ciascuna e si sfideranno per due giorni all’insegna dell’amicizia e del divertimento.

Dino Magistrelli