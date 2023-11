Golf: il weekend al circolo Le Fonti. Ciani s’impone con una bella prova. Bene pure Salvatori, Tullo e Mariani

PIvano Serrantoni è senza ombra di dubbio uno dei presidenti di circolo più apprezzati e ben voluti tra i golf club italiani. È stata dalla sua volontà che è nato il Golf Le Fonti e dalla sua matita che sono state disegnate le 18 buche che compongono il tracciato da campionato del circolo castellano. Sabato soci e amici hanno preso parte alla Coppa del Presidente che, giunta alla 24ma edizione, scandisce le stagioni del circolo.

Il livello di gioco è stato elevato e la gara combattuta. Ha vinto Marco Ciani con un giro in 72 colpi, i medesimi del par previsto per i professionisti. In prima categoria giornata da incorniciare per Mauro Salvatori che si è imposto con 40 punti lasciando a ben quattro lunghezze Federico Bosco e Federico Cavina. In seconda Giuseppe Tullo (42) è riuscito a superare il coriaceo Gian Carlo Rossanigo (40) mentre Maurizio Torri (39) ha completato il podio.

La categoria più combattuta è stata la terza.

Mario Mariani (43) ha superato Franca Roncagli, appaiata nel punteggio, solo per il miglior parziale nelle ultime buche. Nell’avvincente testa a testa si è inserito anche Giacomo Bardelli, sul terzo gradino del podio, con l’eccellente punteggio di 42.

Nella quarta categoria, quella legata ai giocatori meno esperti, Ettore Cilenti ha dimostrato di essere pronto a competere almeno in terza grazie al successo con 45 punti.

Andrea Ronchi