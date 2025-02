Golf: il Winter Four Ball. Fiori e Carbognin, strategia vincente

Il maltempo ha solo rallentato ma non fermato gli impavidi golfisti che hanno raggiunto il Golf Club Bologna. Il Winter Four Ball Challenge è andato in scena a coppie, formula che ha aumentato il livello di divertimento senza abbassare l’agonismo. La formula quattro palle, infatti, prevede che ogni giocatore della coppia concluda ogni buca con la propria pallina segnando sullo score il punteggio migliore dei due. La strategia, scegliendo quando azzardare piuttosto che giocare conservativi, è stata elemento determinante. Rocco Fiori e Riccardo Carbognin hanno trovato l’intesa migliore vincendo con 41 punti, ben cinque colpi rispetto all’handicap assegnato. Alle loro spalle, a ben cinque lunghezze, Mauro Bortoli e Daniele Borsari mentre Giovanni Marcianò e Federico Lombrosi (35) hanno completato il podio.

Andrea Ronchi