Golf. Incocciati-Poletti coppia d’oro al Cus: in palio le finali nazionali del circuito

Dopo la breve pausa ferragostana è ripresa l’attività golfistica sui green del Cus Ferrara, con il Tecnofreight Golf Challenge, disputato domenica.

La gara, giocata a coppie con formula stableford “4 palle la migliore”, ha visto scendere in campo 46 squadre in un’unica categoria, in lizza per conquistare l’accesso alla finale nazionale del circuito; la prova di categoria Lordo si svolgerà presso il Golf Club Croara di Piacenza, mentre la categoria Netto sarà ospitata dal Golf Salsomaggiore Terme. I vincitori delle due finali nazionali avranno poi l’opportunità di volare ad Alicante per la finale europea, come ospiti dell’organizzazione.

La giornata, caratterizzata da una temperatura piacevole e ideale per il gioco, ha offerto condizioni perfette dopo le settimane segnate dal caldo afoso. Gli atleti in gara hanno fatto registrare ottimi risultati, a conferma del livello tecnico elevato e della voglia di ripartire con entusiasmo dopo la pausa estiva.

Ecco i risultati delle coppie vincitrici:

1^ Coppia Lordo (finalista) Valerio Incocciati / Luca Poletti Cus Ferrara, punti 37 -1 sul par del campo

1^ Coppia Netto (finalista) Giovanni Casiraghi / Marco Poli Cus Ferrara punti 47

2^ Coppia Netto Enrico Mantovani / Renata Raimondi Cus Ferrara punti 45

3^ Coppia Netto Damiano Spalluto / Simonetta Danieli Cus Ferrara punti 45

Prossima settimana importante appuntamento con la terza edizione dell’Autosalone Cavour Golf Cup.