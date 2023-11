Golf, cinque azzurri in Sudafrica. Dove vedere il Joburg Open 2023 in tv

Johannesburg, 22 novembre 2023b – Prende il via la stagione 2024 del DP World Tour, a soli quattro giorni dalla conclusione della precedente, con due tornei, il Joburg Open in Sudafrica e il Fortinet Australian PGA Championship in Australia, entrambi in programma dal 23 al 26 novembre. Sono i primi di un minimo di 45 eventi in calendario da disputarsi in 26 nazioni. Sul percorso dell’Houghton Golf Club, a Johannesburg, nel Joburg Open organizzato in combinata con il Sunshine Tour, saranno in gara cinque giocatori italiani tutti con ‘carta’ piena appena conquistata: Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Matteo Manassero e Francesco Laporta, che ne hanno ottenuta una di categoria 15 attraverso l’ordine di merito del Challenge Tour 2023, in cui gli azzurri hanno vinto cinque volte, e Renato Paratore, che l’ha conquistata (categoria 18) alla Qualifying School. Difende il suo unico titolo l’inglese Dan Bradbury, 24enne di Wakefield, un rookie che si è classificato in quattro occasioni tra i top ten con 36° posto nella money list. Nel torneo, giunto alla 16ª edizione, oltre a Bradbury, vi saranno altri sette past winner tra i quali spicca il nome del sudafricano Charl Schwartzel, unico ad aver firmato la doppietta consecutiva (2010, 2011), attualmente nella LIV Golf, che sarà tra i favoriti insieme al connazionale Thriston Lawrence (2021), due successi nella stagione appena terminata. Al via, ma con meno possibilità di ripetersi, il danese Joachim B. Hansen (2020), l’indiano Shubhankar Sharma (dicembre 2017), l’inglese Andy Sullivan (2015) e ancora due sudafricani, Darren Fichardt (febbraio 2017) e Haydn Porteous (2016). Assente Richard Sterne, il secondo autore di una doppietta (2008, 2013). Nel field vi sono comunque tanti altri giocatori di casa in grado di rendersi protagonisti tra i quali ricordiamo Ockie Strydom (anche per lui due titoli nel tour), Zander Lombard, due volte secondo in questa gara, Daniel Van Tonder e Christiaan Bezuidenhout. Con loro da seguire gli inglesi Dale Whitnell, Oliver Wilson e Daniel Brown, lo spagnolo Adrian Otagui, il canadese Aaron Cockerill e lo scozzese David Law. Si compete anche per tre posti nel field di un Major, il 152° The Open (18-21 luglio), appannaggio dei primi in graduatoria non altrimenti esenti. Tra gli azzurri ritornano sul circuito Paratore, Manassero e Pavan, che sanno come si vince sul DP World Tour, mentre Scalise e Laporta cercheranno di provare queste emozioni, dopo quelle sul Challenge Tour. Per tutti la necessità di iniziare nel migliore dei modi una stagione in cui saranno nove gli azzurri con ‘carta’ piena sul circuito. Il montepremi è di 20.500.000 rand (circa 1.115.000 euro). Il torneo su Sky e in streaming su NOW – Il Joburg Open sarà trasmesso in diretta su Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: giovedì 23 novembre e venerdì 24, dalle ore 11 alle ore 16; sabato 25, dalle ore 11 alle ore 15,30; domenica 26, dalle ore 10 alle ore 15.