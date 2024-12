Golf: le gare. Vitali e Macchelli danno spettacolo

Oltre 80 giocatori iscritti all’Associazione Italiana Seniores hanno raggiunto il Golf Club Bologna per la Louisiana degli auguri, evento che ha concluso l’attività dell’associazione degli over 50. Gianluca Vitali e Daniele Macchelli hanno mantenuto fede al pronostico vincendo in 71 colpi, uno meno del par del campo. Medesimo score per Mauro Spisani e Claudio Minghelli, penalizzati dal peggior parziale nelle ultime buche.

Minghelli si è rifatto imponendosi nella prima categoria del circuito Royal Air Maroc Trophy e qualificandosi per la finale di Albarella. Con lui Riccardo Cuomo che ha vinto la gara con 77 colpi e Leonardo Acri (36) ed Emanuele Scalambra (40) che sono stati i migliori rispettivamente in seconda e terza categoria.

Andrea Ronchi