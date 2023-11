Golf. Livesi vince la Rinaldi 1957 Cup. Nella Tucano Race gioia per Mazzoli

Il primo fine settimana di novembre ha visto il golf Bologna teatro di due appuntamenti disputati su un percorso in ottime condizioni. Sabato 4 novembre Maurizio Livesi ha vinto la Rinaldi 1957 Golf Cup. Lo ha fatto con un giro in 76 colpi. Riccardo Righi (38), Fabrizio Magni (36) e Guido Monti (37) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Matteo Fiori (37), Andrea Vannacci (33) ed Enrica Angelini (33). Hanno completato i podi Maurizio de Vito Piscicelli (35), Gabriele De Martis (32) e Antonio Yien (33). Premi speciali a Francesca Fiori (32) e Christian Carbognin (35), rispettivamente migliori lady e senior. Il giorno seguente i giocatori sono scesi nuovamente in campo per la Tucano Race to Scotland. Ha vinto Matteo Mazzoli con 73 colpi.

Molto combattute le categorie nette. In prima Gianluca Palloni (38) ha superato Maurizio Livesi, in seconda Giulia de Vito Piscicelli (40) ha avuto la meglio su Federico Caselli, entrambi a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In terza Roberto Astori (38) ha ottenuto il successo seguito da Piero Peduzzi (36). Miglior lady Grazia Collina (34), senior Paolo Aquili (37).

Andrea Ronchi